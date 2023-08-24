Пожилому жителю Чернского района вынесли приговор за убийство спящего сына Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилой мужчина, проживающий в Чернском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, в ночь с 6 на 7 июня 2023 года 71-летний обвиняемый находился в поселке Подгорный в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта с 45-летним сыном, он зашел в комнату, когда потерпевший спал , и нанес ему пять ударов ножом в подмышечную область и грудь. Мужчине удалось выбежать на улицу, однако спустя некоторое время он скончался от полученных повреждений.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.