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НовостиПроисшествия24 августа 2023 7:10

Росгвардейцы задержали двух дебошир в баре на проспекте Ленина в Туле

Мужчины вели себя агрессивно и пытались устроить драку
Михаил КОРЕНЮГИН
Росгвардейцы задержали двух дебошир в баре на проспекте Ленина в Туле

Росгвардейцы задержали двух дебошир в баре на проспекте Ленина в Туле

В баре, расположенном на проспекте Ленина в Туле, росгвардейцы задержали двух дебошир. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из бара. Дежурным незамедлительно был отправлен наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Выяснилось, что в помещение находился агрессивные мужчины, который размахивали руками и пытались затеять драку. Нарушители мешали нормальной работе заведения своими действиям.

В результате росгвардейцы задержали дебошир и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.