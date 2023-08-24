Росгвардейцы задержали двух дебошир в баре на проспекте Ленина в Туле

В баре, расположенном на проспекте Ленина в Туле, росгвардейцы задержали двух дебошир. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из бара. Дежурным незамедлительно был отправлен наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Выяснилось, что в помещение находился агрессивные мужчины, который размахивали руками и пытались затеять драку. Нарушители мешали нормальной работе заведения своими действиям.

В результате росгвардейцы задержали дебошир и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.