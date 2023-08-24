В Туле на Зеленстрое автомобиль Chevrolet сбил 30-летнего мужчину Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина, в районе Зеленстроя, вечером 22 августа произошло ДТП. Там примерно в 19:55 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы тульской Госавтоинспекции, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, сбил 30-летнего мужчину, которые переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя недалеко располагался пешеходный переход.

В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход. Его госпитализировали в больницу, где оказали медицинскую помощь и после отпустили домой.