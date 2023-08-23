В Щекино сотрудники полиции задержали двух похитителей дорожных люков
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть отдела полиции в Щекино с заявлением обратились жители дома, расположенного на улице Молодежная. Они рассказали, что неизвестные украли два чугунных люка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые преступники. В результате ими оказали ранее судимые мужчины 27 и 25 лет. Задержанных доставили в дежурную часть, где они признались в содеянном.
В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.