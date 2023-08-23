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НовостиОбщество23 августа 2023 14:20

Кому в Туле отключат газ 24 августа

Причиной являются плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Михаил КОРЕНЮГИН
Кому в Туле отключат газ 24 августа

Кому в Туле отключат газ 24 августа

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 августа с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №51 по улице Гастелло и дома №2 по улице Гагарина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.