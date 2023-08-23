Кому в Туле отключат газ 24 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 августа с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №51 по улице Гастелло и дома №2 по улице Гагарина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.