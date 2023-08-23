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НовостиПроисшествия23 августа 2023 13:44

В ДТП с пассажирским автобусом в Узловском районе погибли два человека

Автобус перевозил 19 рабочих из Нижнего Новгорода
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с пассажирским автобусом в Кимовском районе погибли два человека

В ДТП с пассажирским автобусом в Кимовском районе погибли два человека

Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 217 км на трассе М-4 «Дон» днем 24 августа произошло смертельное ДТП. Там примерно в 14:30 столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автобус ехал из Нижнего Новгорода в город Россошь Воронежской области и перевозил 19 рабочих. Среди них никто не пострадал. Однако водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Они устанавливают все причины произошедшего и принимают меры по ликвидации последствий ДТП. Движение по федеральной трассе не затруднено.