В ДТП с пассажирским автобусом в Узловском районе погибли два человека

В ДТП с пассажирским автобусом в Кимовском районе погибли два человека Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 217 км на трассе М-4 «Дон» днем 24 августа произошло смертельное ДТП. Там примерно в 14:30 столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автобус ехал из Нижнего Новгорода в город Россошь Воронежской области и перевозил 19 рабочих. Среди них никто не пострадал. Однако водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Они устанавливают все причины произошедшего и принимают меры по ликвидации последствий ДТП. Движение по федеральной трассе не затруднено.