26 августа в Кимовске на Дне города выступит Алексей Глызин Фото: соцсети

В субботу, 26 августа, в Кимовске отметят День города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Официальная часть торжества начнется в 11:00. Жителей и гостей города ждут показательные выступления спортсменок, матчи по мини-футболу, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» и музыкальный праздник «Детская яркая планета».

В 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха в Кимовске пройдет квест «Движение первых», спортивный праздник «Мы вместе», лазертаг, а также там можно будет сделать аквагрим.

В 13:00 можно в общественном пространстве территории «КИМ» состоятся танцевальные и творческие мастер-классы.

В 14:00 все желающие смогут посетить спектакль Новомосковский драматический театр «Встречи и разлуки», который будет проходить в Центральном парке города. В это же время в тц «Русь» состоится открытие памятной доски А. Т. Белоусова.

В 15:00 на улице Мелихова пройдет конкурс частушек на приз главы администрации «Наши любимые песни».

Завершится праздник концертом заслуженного артиста РФ Алексея Глызина на стадионе Кимовска в 18:00.