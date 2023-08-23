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НовостиПроисшествия23 августа 2023 14:47

В ДТП в Алексинском районе пострадал водитель автомобиля Kia

Мужчина не справился с управлением транспорта, съехал в кювет и врезался в дерево
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Алексинском районе пострадал водитель автомобиля Kia

В ДТП в Алексинском районе пострадал водитель автомобиля Kia

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексинском районе на 2-ом километре автодороги «Алексин – Петрищево – Колосово» вечером 22 августа произошло ДТП. Там примерно в 20:25 легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 40-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Avella, совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.