В Ясногорском районе пьяный мужчина до смерти забил свою жену Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ясногорском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).

По версии следствия, ночью 19 июня 2023 года 33-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 35-летней супругой и нанес её множественные удары руками в голову. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу по данному преступлению. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.