Стали известны 10 лучших школ в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинг 10 лучших школ в Тульской области. Место в списке зависело от количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Так, первые три места занимают лицей №2 имени Бориса Слободскова, Центр образования №1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова и гимназия №11 имени Александра и Олега Троянских.

После них в списке идут лицей в Новомосковске, Центр образования №27, Лицей №1, Ефремовский физико-математический лицей, Центр образования – гимназия №1, Центр образования №38 и Центр образования №20.