Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 13:00

Стали известны 10 лучших школ в Тульской области

8 из них находятся в оружейной столице
Михаил КОРЕНЮГИН
Стали известны 10 лучших школ в Тульской области

Стали известны 10 лучших школ в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинг 10 лучших школ в Тульской области. Место в списке зависело от количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Так, первые три места занимают лицей №2 имени Бориса Слободскова, Центр образования №1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова и гимназия №11 имени Александра и Олега Троянских.

После них в списке идут лицей в Новомосковске, Центр образования №27, Лицей №1, Ефремовский физико-математический лицей, Центр образования – гимназия №1, Центр образования №38 и Центр образования №20.