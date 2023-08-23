В Веневсском районе автоледи на машине Lada не справилась с управлением и перевернулась Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 185-ом километре автодороги М-4 «Дон» утром 22 августа произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Там примерно в 11:45 41-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Largus, не справилась с управлением транспортного средства и совершила опрокидывание на проезжей части дороги, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель легковушки. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.