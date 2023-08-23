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НовостиПроисшествия23 августа 2023 12:15

В Туле работник торговой палатки украл из кассы 12 тысяч рублей

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле работник торговой палатки украл из кассы 12 тысяч рублей

В Туле работник торговой палатки украл из кассы 12 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился владелец одной из торговых палаток, расположенной на улице Генерала Маргелова. Он рассказал, что из кассы украли 12 тысяч рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 55-летний продавец данного объекта, который после задержания признался в содеянном.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.