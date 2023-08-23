В исправительную колонию в Новомосковске через забор пытались перебросить шесть телефонов

В исправительную колонию в Новомосковске через забор пытались перебросить шесть телефон Фото: материалы пресс-служб

Двое жителей Москвы пытались перебросить шесть телефонов через забор в исправительную колонию в Новомосковске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Во время патрулирования территории ИК-6 сотрудники учреждения обнаружили и задержали на территории, прилегающей к основному ограждению, двух мужчин 2003 и 1999 годов рождения, проживающий в Москве и Московской области, у которых при себе были шесть полимерных свертков, заклеенных скотчем.

Выяснилось, что задержанные пытались перебросить данные предметы через основное ограждение на режимную территорию. В ходе досмотра свертков сотрудники колонии обнаружили в них шесть мобильных телефонов, 14 сим-карт, 8 зарядных устройств и 12 USB-шнуров.

Нарушители рассказали, что ранее они отбывали наказание в данном учреждении и недавно освободились. Запрещенные к использованию средства мобильной связи и аксессуары к ним предназначались осужденным, отбывающим в данный момент наказание.

По данному факту сотрудники колонии проводят служебную проверку. В отношении задержанных составлен протокол об административном правонарушении согласно ст. 19.12 КоАП РФ.