Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб после столкновения с поездом в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Киреевском районе на перегоне «Присады — Дедилово» днем 22 августа произошло смертельное ДТП. Там примерно в 15:32 легковушка столкнулась с поездом.

Так, 73-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 480 «Санкт-Петербург — Сухум». Машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия от полученных травм.

В пресс-службе МЖД сообщили, что схода подвижного состава нет, локомотивная бригада и пассажиры транспорта не пострадали. Поезд следовал с отставанием от графика на два часа, но на движение других поездов происшествие никак не повлияло.