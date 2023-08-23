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НовостиОбщество23 августа 2023 11:29

Семь объектов в Тульской области получили статус особо охраняемых природных территорий

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства региона
Михаил КОРЕНЮГИН
Семь объектов в Тульской области получили статус особо охраняемых природных территорий

Семь объектов в Тульской области получили статус особо охраняемых природных территорий

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Семь новых особо охраняемых природных территорий появились в Тульской области. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области.

Так, новый статус получили «Крапивенский заказник», «Захарьинский лесостепной комплекс», «Иваньковский сосновый бор на реке Восьма», «Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума», «Дендрарий старой лесной школы», «Культура веймутовой сосны» и «Культура лиственницы сибирской».

Пять из них находятся в Щекинском районе, две территории расположены в Ясногорском районе.