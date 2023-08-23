Трем жителям Тулы вынесли приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трое мужчин, проживающий в Туле, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что безработные подсудимые в возрасте от 25 лет до 31 года с апреля по июнь 2022 года приготовили 1266 закладок с наркотиками, которые хранили по месту своего жительства и в автомобиле, а чуть позже хотели их сбыть. Однако злоумышленников остановили сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято 870 грамм запрещенных веществ.

Суд приговорил злоумышленник к к лишению свободы на сроки от 9 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима.