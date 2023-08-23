На пищеблоке детского сада в Богородицке прокуратура обнаружила грибок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Межрайонная прокуратура обнаружила санитарно-эпидемиологические нарушения в МДОУ «Детский сад 20 КВ» в Богородицке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в цехе обработки сырой продукции и посудомоечной потолки дошкольного учреждения, расположенном на улице Свободы, имеются дефекты и повреждения. Также в посудомоечной машине были найдены признаки грибкового поражения.

В связи с этим директору государственного учреждения было внесено представление, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также должностное лицо детского сада привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

В данный момент выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства устранены.