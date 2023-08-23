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НовостиОбщество23 августа 2023 9:58

В тульском гипермаркете «Глобус» продавали чай с пестицидами

Ленинский районный суд Тульской области удовлетворил иск Роспотребнадзора
Михаил КОРЕНЮГИН
В тульском гипермаркете «Глобус» продавали чай с пестицидами

В тульском гипермаркете «Глобус» продавали чай с пестицидами

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Ленинский районный суд Тульской области вынес решение об удовлетворении исковых требований Управления Роспотребнадзора к ООО "Гиперглобус" о принудительном отзыве продукции от потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что гипермаркет торговал фасованным китайским чаем, в котором содержались пестициды. Это являлось нарушением требований Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О безопасности пищевой продукции».