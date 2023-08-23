Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 9:36

45 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
45 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

45 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 11 из них. Еще четыре к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказался еще два нетрезвых водителя.

Кроме того, в отношении четырех автолюбителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.