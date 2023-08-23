Туляки заняли 8 призовых мест на Кубке мира по джиу-джитсу
Фото: материалы пресс-служб
С 21 по 25 августа в Астане проходит Кубок мира по джиу-джитсу jjif U14, в котором принимают участие порядка 1500 спортсменов из 43 стран.
По информации регионального министерства спорта, представители Тульской области показали следующие результаты:
Раздел Не-Ваза
- 3 место – Полина Хоффман (весовая категория 40 кг);
- 3 место – Вячеслав Вишняков (весовая категория 42 кг);
- 3 место – Иван Ильин (весовая категория 38 кг);
Раздел Дуо-Систем
- 2 место – Надежда Лазарева и Полина Хоффман;
- 2 место – Полина Хоффман и Иван Головин ;
Раздел Дуо-Шоу
- 2 место – Надежда Лазарева и Полина Хоффман;
- 2 место – Полина Хоффман и Иван Головин;
- 3 место – Иван Легков и Лев Граматкин.