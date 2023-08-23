Туляки заняли 8 призовых мест на Кубке мира по джиу-джитсу Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 25 августа в Астане проходит Кубок мира по джиу-джитсу jjif U14, в котором принимают участие порядка 1500 спортсменов из 43 стран.

По информации регионального министерства спорта, представители Тульской области показали следующие результаты:

Раздел Не-Ваза

- 3 место – Полина Хоффман (весовая категория 40 кг);

- 3 место – Вячеслав Вишняков (весовая категория 42 кг);

- 3 место – Иван Ильин (весовая категория 38 кг);

Раздел Дуо-Систем

- 2 место – Надежда Лазарева и Полина Хоффман;

- 2 место – Полина Хоффман и Иван Головин ;

Раздел Дуо-Шоу

- 2 место – Надежда Лазарева и Полина Хоффман;

- 2 место – Полина Хоффман и Иван Головин;

- 3 место – Иван Легков и Лев Граматкин.