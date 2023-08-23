Туляка приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собутыльника Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что 5 мая 2023 года 56-летний подсудимый распивал спиртные напитки вместо со своим знакомым в квартире, расположенной на улице 9 Мая в Туле. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес 60-летнему мужчине один удар в грудь. Потерпевший скончался в больницу от полученного повреждения.

Суд приговорил туляка к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворен частично на 1 миллион рублей.