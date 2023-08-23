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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:21

В Новомосковске перевернулась фура с аммиачной водой

Угрозы жизни и здоровью населения нет
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске перевернулась фура с аммиачной водой

В Новомосковске перевернулась фура с аммиачной водой

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Космонавтов днем 22 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:20 перевернулась фура с аммиачной водой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на место происшествия прибыли 10 пожарных и 3 единицы техники. Специалистам удалось не допустить возгорания. Однако произошел разлив аммиачной воды. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель грузового транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.