В Новомосковске перевернулась фура с аммиачной водой Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Космонавтов днем 22 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:20 перевернулась фура с аммиачной водой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на место происшествия прибыли 10 пожарных и 3 единицы техники. Специалистам удалось не допустить возгорания. Однако произошел разлив аммиачной воды. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель грузового транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.