В Тульской области мошенники обманули 101-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В отделения полиции по Тульской области обратились четыре пенсионера в возрасте от 65 до 101 года. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал человек и забирал деньги. В общей сумме был похищен 1 миллион 568 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение курьера телефонных мошенников. Им оказался б18-летний житель Липецка.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона.