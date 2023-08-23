В Туле на улице Кутузова сильно задымился пассажирский автобус Фото: соцсети

В Туле на улице Кутузова утром 23 августа сильно задымился автобус №28. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В комментариях к посту граждане рассказали, что данный транспорт с уже был замечен в подобном состоянии 1,5 недели назад.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», в автобусе с бортовым номером 474 при работе на линии возникла неисправность турбины, вследствие чего произошло задымление. Возгорания не установлено.

В результате происшествия никто не пострадал. Общественный транспорт оставили на линии, а после тягачем отбуксировали в гараж.