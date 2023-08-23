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НовостиОбщество23 августа 2023 7:38

Щекинская прокуратура обнаружила нарушения в детском доме-интернате

По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования
Михаил КОРЕНЮГИН
Щекинская прокуратура обнаружила нарушения в детском доме-интернате

Щекинская прокуратура обнаружила нарушения в детском доме-интернате

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура совместно со специалистами Государственной инспекции труда Тульской области, территориального органа Росздравнадзора и филиала ФГКУ обнаружила нарушения в ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат».

Установлено, что медицинские кабинеты учреждения оснащены необходимым оборудованием не в полном объеме, лекарства хранятся с нарушением требований законодательства, а также не представлены документы, подтверждающие наличие в организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований трудового законодательства. Также по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.