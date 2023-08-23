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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:21

В Щекино 36-летний мужчина убил знакомого и скрылся с места преступления

В скором времени злоумышленника заключат под стражу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекино 36-летний мужчина убил знакомого и скрылся с места преступления

В Щекино 36-летний мужчина убил знакомого и скрылся с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Следственный отдел по городу Щекино возбудил уголовное дело по факту смерти 42-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что ночью 21 августа 2023 года в Щекино на улице Лукашино было обнаружено тело мужчины с множественными резанными ранениями. В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий выяснилось, что к жестокому убийству причастен 36-летний знакомый погибшего. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. В скором времени следователь выступит в суде с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.