В Щекино 36-летний мужчина убил знакомого и скрылся с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Следственный отдел по городу Щекино возбудил уголовное дело по факту смерти 42-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что ночью 21 августа 2023 года в Щекино на улице Лукашино было обнаружено тело мужчины с множественными резанными ранениями. В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий выяснилось, что к жестокому убийству причастен 36-летний знакомый погибшего. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. В скором времени следователь выступит в суде с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.