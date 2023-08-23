Министр культуры РФ Ольга Любимова приедет в Тулу 23 августа

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетит Тулу 23 августа
Фото: материалы пресс-служб
Сегодня, 23 августа, в Тулу приедет министр Культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
По предварительной информации, она вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым примет участие в семинаре, которое пройдет в атриуме Тульского кремля. Данное мероприятие запланировано для работников учреждений культуры новых регионов.
Напомним, последний раз Ольга Любимова приезжала в Тулу в ноябре 2022 года. Тогда министр РФ принимала участие в пленарном заседание Координационного совета по культуре.