23 августа в Учетном переулке Тулы ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле в Учетном переулке временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением культурно-развлекательных мероприятий в кластере Октава, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 23 августа с 10:00 до 13:00 между домами №2,3 и №7/1.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.