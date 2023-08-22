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НовостиОбщество22 августа 2023 14:46

23 августа в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорт

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
23 августа в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорт

23 августа в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорт

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 августа в Центральном переулке Тулы временно ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев, а также работ по наведению санитарного порядка (уборка летучего мусора, смета) ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00 на участке от улицы Советской до улицы Каминского.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

материалы пресс-служб

материалы пресс-служб