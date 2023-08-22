Во время пожара в многоквартирном доме в Узловой эвакуировали 9 человек Фото: материалы пресс-служб

22 августа, примерно в 12:49, в многоквартирном жилом доме на улице Магистральная в Узловой произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 12 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 12 минут и эвакуировать 9 жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара на балконе сгорел диван на площади 2 квадратных метра, а его стены закоптились по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.