Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 14:33

Во время пожара в многоквартирном доме в Узловой эвакуировали 9 человек

На месте происшествия работали 12 человек и 4 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в многоквартирном доме в Узловой эвакуировали 9 человек

Во время пожара в многоквартирном доме в Узловой эвакуировали 9 человек

Фото: материалы пресс-служб

22 августа, примерно в 12:49, в многоквартирном жилом доме на улице Магистральная в Узловой произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 12 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 12 минут и эвакуировать 9 жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара на балконе сгорел диван на площади 2 квадратных метра, а его стены закоптились по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.