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НовостиОбщество22 августа 2023 13:44

23 августа в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта

Запрет будет действовать на парковочном пространстве, прилегающем к площади Ленина
Михаил КОРЕНЮГИН
23 августа в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта

23 августа в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Менделеевском временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением Всероссийского образовательного семинара для специалистов учреждений культуры новых субъектов РФ, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 23 августа с 00:00 до 23:59 на парковочном пространстве, прилегающем к площади Ленина.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

23 августа в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта

23 августа в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта