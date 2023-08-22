23 августа в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Менделеевском временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением Всероссийского образовательного семинара для специалистов учреждений культуры новых субъектов РФ, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 23 августа с 00:00 до 23:59 на парковочном пространстве, прилегающем к площади Ленина.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.