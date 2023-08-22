Кому в Туле отключат газ 23 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 августа с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №51 по улице Гастелло и дома №10/151 по улицам Калинина/Плеханова, а с 12:00 до 18:00 - дома №90 по улице Староникитская.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.