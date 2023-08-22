Коронавирус в Тульской области: 14 новых случаев заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 14 по 20 августа 33 человека. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 770 человек.

При этом госпитализировали в тяжелом состоянии двух жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 194 человека.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.