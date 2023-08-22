В Алексине автоледи на машине Opel сбила 50-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Ленина утром 21 августа произошло ДТП. Там примерно в 8:50 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 36-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Corsa сбила 50-летнюю женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.