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НовостиОбщество22 августа 2023 12:58

40-метровый флаг России развернули на площади Ленина в Туле

Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России
Михаил КОРЕНЮГИН
40-метровый флаг России развернули на площади Ленина в Туле

40-метровый флаг России развернули на площади Ленина в Туле

Фото: соцсети

22 августа в Туле на площади Ленина развернули 40-метровый флаг России. Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России.

Данный государственный символ сшили преподаватели и студенты колледжа профессиональных технологий из двух частей. Вместе с ним на площадь выехала колонна мотоциклистов с символом государства, которые совершили круг почета.

Стоит отметить, что вечером на Казанской набережной туляков ждут фестиваль красок, праздничный концерт, а также шоу аэростатов и воздушных гимнастов.