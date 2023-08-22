40-метровый флаг России развернули на площади Ленина в Туле Фото: соцсети

22 августа в Туле на площади Ленина развернули 40-метровый флаг России. Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России.

Данный государственный символ сшили преподаватели и студенты колледжа профессиональных технологий из двух частей. Вместе с ним на площадь выехала колонна мотоциклистов с символом государства, которые совершили круг почета.

Стоит отметить, что вечером на Казанской набережной туляков ждут фестиваль красок, праздничный концерт, а также шоу аэростатов и воздушных гимнастов.