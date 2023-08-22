В Туле 39-летний мужчина убил свою возлюбленную во время ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что ночью 11 июня 2023 года 39-летний обвиняемый находился по месту жительства своей возлюбленной на проспекте Ленина. В один момент между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник нанес 36-летней женщине один удар ножом в грудь. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.