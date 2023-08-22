Двух человек госпитализировали в больницу после массового ДТП на трассе М-2 под Тулой Фото: соцсети

В Ленинском районе Тулы на 170-ом км а/д М-2 «Крым» утром 22 августа произошло ДТП. Там примерно в 11:36 столкнулись четыре легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, участниками аварии стали автомобили «ВАЗ-2107», Audi Q5, Daewoo Matiz и Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадали водитель и девушка-пассажир автомобиля Daewoo. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Движение на участке дороги не затруднено.