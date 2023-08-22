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НовостиОбщество22 августа 2023 11:03

В Тульской области выявлено 1549 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Заболеваемость выше эпидемического порога среди взрослых на 8%.
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 1549 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

В Тульской области выявлено 1549 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1549 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 54% и выше уровня предыдущей недели на 5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Конкретно в оружейной столице зарегистрировано 845 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 31%. В целом Заболеваемость выше эпидемического порога только среди взрослых на 8%.

По результатам лабораторных за истекшую неделю грипп А и В не зарегистрирован.