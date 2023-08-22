В ДТП с грузовиком под Тулой пострадал 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: соцсети

В Ленинском районе на дороге «Золотое кольцо» в районе Старого Петрищево утром 22 августа произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-служба регионального управления ГИБДД, там примерно в 9:30 произошло попутное столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» и грузовика «ГАЗон Next».

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.