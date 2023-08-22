22 августа часть Зареченского округа Тулы осталась без воды из-за аварии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло в 11:00.

Так, подача холодной воды прекратилась в доме №1 по улице Луначарского, доме №4 по улице Литейная, домах №1-20 по улице Ряжская, домах №1д, 2, 3д, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23б, 26 по улице Галкина.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Галкина, дом №23.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.