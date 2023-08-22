66 человек пострадали и 6 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 49 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 14 по 20 августа, 66 человек пострадали и 6 погибли. При этом среди 13 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 15 детей и 2 — погибли.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 27. На втором месте наезды на пешеходов - 9, далее опрокидывания - 3. Также зафиксировано по два съезда с дороги, наезда на велосипедистов и наезда на препятствия.

Напомним, в 41 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 14 по 20августа, 45 человек пострадали и 3 погибли.