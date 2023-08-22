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НовостиОбщество22 августа 2023 6:23

В Туле на Калужском шоссе временно запретили остановку и стоянку транспорта

Ограничение будет действовать до 21:00 22 августа
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Калужском шоссе временно запретили остановку и стоянку транспорта

В Туле на Калужском шоссе временно запретили остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Калужском шоссе временно ограничили остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с празднованием Дня Государственного флага Российской Федерации запрет будет действовать 22 августа с 00:00 до 21:00 на Калужском шоссе в районе дома 18 (парковочное пространство у МСЦ «Тула-Арена»).

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.