В Туле на Калужском шоссе временно запретили остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Калужском шоссе временно ограничили остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с празднованием Дня Государственного флага Российской Федерации запрет будет действовать 22 августа с 00:00 до 21:00 на Калужском шоссе в районе дома 18 (парковочное пространство у МСЦ «Тула-Арена»).

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.