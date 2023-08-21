В ДТП в Воловском районе пострадал четырех летний пассажир автомобиля Skoda Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе на 275-ом километре автодороги М-4 «Дон» утром 20 августа произошло ДТП. Там примерно в 10:30 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 36-летний мужчина, управляя незарегистрированным в установленном порядке автомобилем Toyota Camry, совершил попутное столкновение с автомобилем Skoda Karqo, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала четырехлетний мальчик-пассажир автомобиля Skoda. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент происшествия он находился на заднем пассажирском сиденье слева, в детском удерживающем устройстве.