В Туле за прошедшие два дня выпало 60% месячной нормы осадков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным регионального гидрометцентра, в период с 19 по 20 августа в Туле выпало 38 миллиметров осадков - 62% от месячной нормы. Наиболее обильные дожди в городе прошли в ночь на 20 августа — выпало 21 мм осадков.

Что касается обстановки в регионе, то в Узловой за данный период выпало 22 миллиметров осадков (34% от месячной нормы), в Ефремове и Алексине — 18 миллиметров (26% от месячной нормы), в Суворове — 16 миллиметров (25% от месячной нормы) и в Волово — 12 миллиметров (17 миллиметров)

Напомним, самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница, а во вторник, среду и четверг в регионе пройдут сильные ливни с грозами.