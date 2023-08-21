В Чернском районе водитель автомобиля «ВАЗ» без прав перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на на 4-ом километре автодороги «автоподъезд к населенному пункту Скуратовский от автодороги М-2 «Крым» рано утром произошло ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», е справился с управлением транспортного средства, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.