Выставка «Шедевры тульских оружейников» открылась в музее оружия Фото: материалы пресс-служб

В Зале Славы российского оружия открылась выставка «Шедевры тульских оружейников». Она приурочена к 150-летию тульского государственного музея оружия.

Посетители смогут увидеть более 130 произведений XVIII–XXI веков, а именно: дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, охотничьи и спортивные ружья с утонченным декором, выполненным в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости, камня и действующие миниатюры оружия.

Также на выставке присутствуют «царские» винтовки, которые были украшены мастером М.И. Степановым в память посещения Тульского оружейного завода императором Александром III и его супругой.

Представленные на выставке произведения искусства являются шедеврами мирового уровня и наглядно свидетельствуют о многогранном таланте тульских мастеров.

6+