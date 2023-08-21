В ДТП с самосвалом в Ясногорском районе погиб водитель автомобиля Nissan Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе на 40-ом километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» днем 19 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 69-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, не предоставил преимущества в движении самосвалу SHACMAN SX331с, за рулем которого находился 38-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.