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НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:35

В ДТП с самосвалом в Ясногорском районе погиб водитель автомобиля Nissan

Авария произошло днем 19 августа
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с самосвалом в Ясногорском районе погиб водитель автомобиля Nissan

В ДТП с самосвалом в Ясногорском районе погиб водитель автомобиля Nissan

Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе на 40-ом километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» днем 19 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 69-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, не предоставил преимущества в движении самосвалу SHACMAN SX331с, за рулем которого находился 38-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.