Жителя Ефремова приговорили к одному году лишения свободы за драку с ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ефремове, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что днем 23 апреля 2023 года 64-летний подсудимый распивал спиртные напитки вместе со своим 51-летнем знакомым в гараже. В один момент между ними возникла ссора, в ходе которой потерпевший ударил обвиняемого кулаком грудь, после чего последний нанес в ответ два удара ножом. В результате мужчина получил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

Суд приговорил подсудимого к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет с исправительной колонии общего режима.