В Ленинксом районе прокуратура обнаружила две несанкционированные свалки Фото: материалы пресс-служб

Туляки пожаловались в социальных сетях на свалки, расположенные в Ленинском районе. В связи с этим тульская прокуратура организовала проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По информации пресс-службы регионального ведомства, в районе деревни Островки под Тулой расположены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Сейчас прокуратура устанавливает принадлежность земельных участков, на которых выявлены данные объекты, после чего будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер реагирования.