В Щекинском районе пьяный водитель автомобиля Volvo съехал на обочину и врезался в столб Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 28-ом километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» пьяный водитель без прав устроил ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, лишенный права управления транспортными средствами 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,8 мг/л) и управляя автомобилем Volvo V70 ХС, не справился с управлением транспорта, съехал на левую по ходу движения обочину и врезался в опору ЛЭП с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали водитель и 45-летняя женщина-пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.